5 тапсырма срочно надо сделать помогите дам 20 баллов
Қазақ тiлi
5 тапсырма срочно надо сделать помогите дам 20 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жазгы демалыста Астанага барамыз Казахстанда Астанада ен корікті жерлері бар Елімізде əдемі орындар көп
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