Проект о животном лиса
Окружающий мир
Проект о животном лиса
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лиса. Когда я ходил в лес. Я увидел лису. Она была рыжая.У неё был рыжий хвост.Мне понравилось видео лесу
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