Нужно составить окислительно - восстановительные реакции: SO2+H2O=H2SO3 SO3+H2O=H2SO4.
Химия
Нужно составить окислительно - восстановительные реакции: SO2+H2O=H2SO3 SO3+H2O=H2SO4.
Ответ(ы):
Гость:
Это не ОВР реакция, так как никакой из элементов не менял степени окисления
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Как набрать из реки два литра воды,если имеется трехлитровая банка и ведро вмести??остью семь литров.до завтра пжл
Математика
Русский язык
Математика
Тремя одинаковыми сеялками за 6 часов засеяли 54 га земли. Сколько гектаров земли з??сеет одна сеялка за 4 часа