Сочинение. на тему моя. любимая. игрушка
Русский язык
Сочинение. на тему моя. любимая. игрушка
Ответ(ы):
Гость:
Когда я был маленьким ребенком то у меня была игрушка. Которую я очень любил(а). Этой игрушкой была (напиши) Я считал(а) что мая игрушка была лучше всех остальных. Но когда я пошел в школу, игрушку брать было нельзя и я скучал по ней и когда я приходил со школы я с ней играл. И хоть прошло время но игрушка Ещё хранится
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