Сочинение. на тему моя. любимая. игрушка

Гость: Гость:

Когда я был маленьким ребенком то у меня была игрушка. Которую я очень любил(а). Этой игрушкой была (напиши) Я считал(а) что мая игрушка была лучше всех остальных. Но когда я пошел в школу, игрушку брать было нельзя и я скучал по ней и когда я приходил со школы я с ней играл. И хоть прошло время но игрушка Ещё хранится