При написании какого слова следует воспользоваться правилом "Безударный гласный в корне слова проверяй ударением"? 1. Нас..ление 2. уж..н 3. п..дводник 4. г..нщик
Русский язык
При написании какого слова следует воспользоваться правилом "Безударный гласный в корне слова проверяй ударением"? 1. Нас..ление 2. уж..н 3. п..дводник 4. г..нщик
Ответ(ы):
Гость:
1.Население,село.............
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