The Живущие среди льда нарвалы, в случаи замерзания полыньи, разламывать лед (до 5 см толщиной), нанося удары спинами и бивнями А) наносят удары головой B) наносят удары плавником С)наносят удары спинами и бивнями D) нанос...
Биология
The Живущие среди льда нарвалы, в случаи замерзания полыньи, разламывать лед (до 5 см толщиной), нанося удары спинами и бивнями А) наносят удары головой B) наносят удары плавником С)наносят удары спинами и бивнями D) наносят удары спинами и плавниками
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