Сочинение "Если бы..." Помогите пожалуйста сочинить сочинения "Если бы..."

Гость: Гость:

Однажды я пришла из школы.Скинула с плеч набитый учебниками портфель и пошла в свою комнату. Мне захотелось помечтать. Я мечтаю о том если бы я была взрослой. Я думаю что если бы я стала взрослой моя жизнь изменилась. Ну вот представьте- я могла бы стать принцессой,презедентом, или звездой. Я иду важная, вся в мехах с собачкой и с крутым телефоном . Здорово! А дальше придумайте сами продолжение мне уроки делать спасибо за творческое занятие!