Помогите! Надо подобрать глаголы к словам: Утром, неаккуратно, недалеко, понапр??сну, налево, справа, издали, откуда-то, навсегда.
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Помогите! Надо подобрать глаголы к словам: Утром, неаккуратно, недалеко, понапр??сну, налево, справа, издали, откуда-то, навсегда.
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