Движется или находится в покое человек,спускающийся со скоростью 1м/с вниз по эскалатору,который движется вверх со скоростью 1м/с?
Физика
Движется или находится в покое человек,спускающийся со скоростью 1м/с вниз по эскалатору,который движется вверх со скоростью 1м/с?
Ответ(ы):
Гость:
Движется относительно эсколатору и находиться в покое относительно места где находиться эскалатор например здание или метро
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