Движется или находится в покое человек,спускающийся со скоростью 1м/с вниз по эскалатору,который движется вверх со скоростью 1м/с?

Физика

Движется или находится в покое человек,спускающийся со скоростью 1м/с вниз по эскалатору,который движется вверх со скоростью 1м/с?

Автор: Гость