У Саши было несколько значков. Друг подарил ему ещё 4 значка. после этого все значк?? Саша прекрепил к трём флажкам, по 8 значков к каждому. Сколько значков было у Саши сначала? Решил задачу с запесью вопросов

Математика

У Саши было несколько значков. Друг подарил ему ещё 4 значка. после этого все значк?? Саша прекрепил к трём флажкам, по 8 значков к каждому. Сколько значков было у Саши сначала? Решил задачу с запесью вопросов

Автор: Гость