У Саши было несколько значков. Друг подарил ему ещё 4 значка. после этого все значк?? Саша прекрепил к трём флажкам, по 8 значков к каждому. Сколько значков было у Саши сначала? Решил задачу с запесью вопросов
Математика
У Саши было несколько значков. Друг подарил ему ещё 4 значка. после этого все значк?? Саша прекрепил к трём флажкам, по 8 значков к каждому. Сколько значков было у Саши сначала? Решил задачу с запесью вопросов
Ответ(ы):
Гость:
1)8*3=242)24-4=20Ответ: у Саши сначала было 20 значков
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