Прочитай пословицы. Объясни их значение. Запиши, вставляя пропущенные буквы. Найд?? и подчекни имена собственные
Русский язык
Прочитай пословицы. Объясни их значение. Запиши, вставляя пропущенные буквы. Найд?? и подчекни имена собственные
Ответ(ы):
Гость:
А где пословицы без пословиц я не смогу тебе помочь
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