В.1 1.Составьте уравнения реакции и укажите их тип. Расставьте коэффициенты там, г??е это необходимо. 1. оксид кальция + вода = гидроксид кальция 2. сернистая кислота + цинк = сульфит цинка + водород 3. гидроксид натрия + а...
Химия
В.1 1.Составьте уравнения реакции и укажите их тип. Расставьте коэффициенты там, г??е это необходимо. 1. оксид кальция + вода = гидроксид кальция 2. сернистая кислота + цинк = сульфит цинка + водород 3. гидроксид натрия + азотная кислота = нитрат натрия + вода
Ответ(ы):
Гость:
1)CaO+H2O = Ca(OH)2 соединение 2) H2SO4 + Zn = ZnSO4 + H2 замещение 3) NaOH+HNO3= NaNO3 + H2O обмен
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