В.1 1.Составьте уравнения реакции и укажите их тип. Расставьте коэффициенты там, г??е это необходимо. 1. оксид кальция + вода = гидроксид кальция 2. сернистая кислота + цинк = сульфит цинка + водород 3. гидроксид натрия + а...

Химия

В.1 1.Составьте уравнения реакции и укажите их тип. Расставьте коэффициенты там, г??е это необходимо. 1. оксид кальция + вода = гидроксид кальция 2. сернистая кислота + цинк = сульфит цинка + водород 3. гидроксид натрия + азотная кислота = нитрат натрия + вода

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