Спиши заменяя транскрипцию буквенной записью подчеркни орфограммы Уляже(ца) медведица Под деревом в тени Сын рядом присоседи(ца) И так лежат они

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Спиши заменяя транскрипцию буквенной записью подчеркни орфограммы Уляже(ца) медведица Под деревом в тени Сын рядом присоседи(ца) И так лежат они

Автор: Гость