Длина бегавой дарошки на стадионе 700м. спартсмен пробигаеть её 1 мин 40 с. какое ростаяние пробижит спартсмен за 30 мин, если будет двигатся с той же скоростью?

Математика

Длина бегавой дарошки на стадионе 700м. спартсмен пробигаеть её 1 мин 40 с. какое ростаяние пробижит спартсмен за 30 мин, если будет двигатся с той же скоростью?

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