Право это искусство добра и справедливости как вы понимаете эту цитату?

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Право-это невесомое понятие, это совокупность субъективных прав и юридических обязанностей. Оно регулирует общественные отношение между людьми в разных ситуациях, но их объединяет цель: обеспечить реализацию права, защиту и охрану прав и свобод человека. Справедливость, равенство, гуманность, объективность, демократичность и т.д. Это одни из тех главных основополагающих принципов права. Закон - един для всех. Равноправие как обеспечение справедливости людей. Однако, добиться полной справедливости, к большому сожалению, не возможно. Человечество стремится к этому. Если каждый человек будет уважать права и свободы другого человек, то мир станет добрее.