Тремя одинаковыми сеялками за 6 часов засеяли 54 га земли. Сколько гектаров земли з??сеет одна сеялка за 4 часа

Математика

Тремя одинаковыми сеялками за 6 часов засеяли 54 га земли. Сколько гектаров земли з??сеет одна сеялка за 4 часа

Автор: Гость