Тремя одинаковыми сеялками за 6 часов засеяли 54 га земли. Сколько гектаров земли з??сеет одна сеялка за 4 часа
Математика
Тремя одинаковыми сеялками за 6 часов засеяли 54 га земли. Сколько гектаров земли з??сеет одна сеялка за 4 часа
Ответ(ы):
Гость:
54:6*4 примерно так я точно незнаю
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