Нужно уровнять химические реакции. СРОЧНО! Заранее благодарен! 1)NaI+Pb(NO3)2 2)Fe(NO3)2+NaOH 3)NaOH+CuCl2 4)Li+H2SO4 5)Na+KCI 6)Fe+HCl
Химия
Нужно уровнять химические реакции. СРОЧНО! Заранее благодарен! 1)NaI+Pb(NO3)2 2)Fe(NO3)2+NaOH 3)NaOH+CuCl2 4)Li+H2SO4 5)Na+KCI 6)Fe+HCl
Ответ(ы):
Гость:
1) 2NaI+Pb(*NO3)2=PbI2+2NaNO3 2)Fe(NO3)2+2NaOH=2NaNO3+Fe(OH)2 3)2NaOH+CuCl2=2NaCl+Cu(OH)2 4)2Li+H2SO4=Li2SO4+H2 5)Na+KCl=NaCl+K 6)2Fe+6HCl=2FeCl3+3H2
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