Нужны аргументы для сочинения рассуждения на тему: Правда, 40 БАЛЛОВ

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Нужны аргументы для сочинения рассуждения на тему: Правда, 40 БАЛЛОВ
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Ответ(ы):
Гость:
Не вры на свете милом Ты время не теряй И правду не заплуту Живы нас свете дальше с правдой в сердце путь
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