Укажи склонение, число и падеж этих слов, рядом в скобках напиши ту форму опорного слова, которая помогла выбрать букву окончания. ПО ОПУШК... , НА МОКУШК... , ПО ДОРОЖК... ,

Русский язык
Укажи склонение, число и падеж этих слов, рядом в скобках напиши ту форму опорного слова, которая помогла выбрать букву окончания. ПО ОПУШК... , НА МОКУШК... , ПО ДОРОЖК... ,
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
По опушке н.ф. опушке, то есть 1 склонение, единственное число, Д.П. На мокушке н.ф.мокушка, то есть 1 склонение, единственное число,Д.П. По дорожке н.ф. дорожка, то есть 1 склонение, единственное число, Д.П.
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