Укажи склонение, число и падеж этих слов, рядом в скобках напиши ту форму опорного слова, которая помогла выбрать букву окончания. ПО ОПУШК... , НА МОКУШК... , ПО ДОРОЖК... ,

Русский язык

Укажи склонение, число и падеж этих слов, рядом в скобках напиши ту форму опорного слова, которая помогла выбрать букву окончания. ПО ОПУШК... , НА МОКУШК... , ПО ДОРОЖК... ,

Автор: Гость