срочно нужно) помогите: 68-х*НОД(24; 36)=НОК(2;8) помогите)))
Математика
срочно нужно) помогите: 68-х*НОД(24; 36)=НОК(2;8) помогите)))
Ответ(ы):
Гость:
Нод(24,36)=12 нок(2,8)=8 68-12х=8 12х=68-8=60 х=60:12=5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Укажи склонение, число и падеж этих слов, рядом в скобках напиши ту форму опорного слова, которая помогла выбрать букву окончания. ПО ОПУШК... , НА...
Математика
В первый день туристы прошли половину намеченного пути,во второй день-75% того,что ?? первый, а в третий день-последние 7км.Какой путь преодалели т...
Русский язык
География