срочно нужно) помогите: 68-х*НОД(24; 36)=НОК(2;8) помогите)))

Математика
срочно нужно) помогите: 68-х*НОД(24; 36)=НОК(2;8) помогите)))
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Нод(24,36)=12 нок(2,8)=8 68-12х=8 12х=68-8=60 х=60:12=5
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