О чем говорится стихотворение зимняя ночь в деревне

Гость: Гость:

В стихотворении «Зимняя песня» поэт рисует удивительно красивую картину, которая заставляет читателя проникнуться чувствами и мыслями автора. Стихотворение позволяет представить красоту зимней ночи воочию. В этой деревне огни не погашены. Ты мне тоску не пророчь! Светлыми звездами нежно украшена Тихая зимняя ночь. Здесь поэт говорит об утраченных надеждах, но при этом он утверждает, что «трудное - все забывается» , и на смену ему всегда приходит радость, которая заставляет восхищаться красотой мира вокруг.:) Так сойтед??