О чем говорится стихотворении зимняя ночь ️в деревне

Литература
О чем говорится стихотворении зимняя ночь ️в деревне
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В стихотворении изображен пейзаж зимней ночи в деревне. Все стихотворение словно напоено красотой ночи, которую, к сожалению, не видит спящий сельский люд.
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