Знайдіть площу круга, вписаного в трикутник зі сторонами 13 см, 14 см і 15 см.
Геометрия
Знайдіть площу круга, вписаного в трикутник зі сторонами 13 см, 14 см і 15 см.
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