2 речення з неалогізмами 2 речення з застарілими словами !!!СРОЧНО!!!!

Українська мова
2 речення з неалогізмами 2 речення з застарілими словами !!!СРОЧНО!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Яснозоре сонце виглядало з-поза хмаринок і усміхалось. Тихотомна  далечінь поринула в обійми туману.
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