2 речення з неалогізмами 2 речення з застарілими словами !!!СРОЧНО!!!!
Українська мова
2 речення з неалогізмами 2 речення з застарілими словами !!!СРОЧНО!!!!
Ответ(ы):
Гость:
Яснозоре сонце виглядало з-поза хмаринок і усміхалось. Тихотомна далечінь поринула в обійми туману.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Нужно написать сочинение(120 слов примерно) на тему:"Why I hate watching TV?" Помогите пожалу??ста, сам не успеваю много других уроков! Заранее...
Русский язык
Найдите предложение, в котором наречие обозночает меру. А. они наговорились вдоволь Б. прочитай стихотворение наизусть В. он нарочно ничего ...