О чем говорится в произведении Гайдара " Тимур и его команда"

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О чем говорится в произведении Гайдара " Тимур и его команда"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во время школьных каникул,пионеры помогают семьям ,в которых мужчины на фронте .Кому дров наколят,кому воды принесут. Это произведение о дружбе и взаимопомощи.
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