К 200г воды добавили 50г соли. Сколько процентов соли содержится в растворе
Математика
К 200г воды добавили 50г соли. Сколько процентов соли содержится в растворе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для начала сложим воду и соль,тогда получим 200г+50г=250г всего раствора мы знаем,что соли 50г,делим 50 на 250 и умножаем на 100,получим 50:250*100%=20% соли в полученном растворе
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