Нужно изготовить 86 деталей, первые 4 часа он изготавливал по 14 деталей, затем увеличил выработку и стал делать по 15 деталей в час. СК всего часов затратил рабочий?
Математика
Нужно изготовить 86 деталей, первые 4 часа он изготавливал по 14 деталей, затем увеличил выработку и стал делать по 15 деталей в час. СК всего часов затратил рабочий?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14*4=56 86-56=30 30:15=2 4+2=6
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