Нужно изготовить 86 деталей, первые 4 часа он изготавливал по 14 деталей, затем увеличил выработку и стал делать по 15 деталей в час. СК всего часов затратил рабочий?

Математика

Нужно изготовить 86 деталей, первые 4 часа он изготавливал по 14 деталей, затем увеличил выработку и стал делать по 15 деталей в час. СК всего часов затратил рабочий?

Автор: Гость