Спиши вставляя пропущенные буквы. Определи падеж имен сущ.. Он был в полном отчаян??... Он хотел служить в арми... Гаврик вернулся в хибарку, где застал дедушку в большом волнени...

Гость: Гость:

Он был в полном отчаянии.Он хотел служить в армии.Гаврик вернулся в хибарку,где застал дедушку в большом волнении. В отчаянии - предложный падеж. В армии - предложный падеж. В хибарку - винительный падеж. Дедушку- родительный падеж. В волнении - предложный падеж. Всегда готова помочь,обращайтесь!