Спиши вставляя пропущенные буквы. Определи падеж имен сущ.. Он был в полном отчаян??... Он хотел служить в арми... Гаврик вернулся в хибарку, где застал дедушку в большом волнени...
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Спиши вставляя пропущенные буквы. Определи падеж имен сущ.. Он был в полном отчаян??... Он хотел служить в арми... Гаврик вернулся в хибарку, где застал дедушку в большом волнени...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он был в полном отчаянии.Он хотел служить в армии.Гаврик вернулся в хибарку,где застал дедушку в большом волнении. В отчаянии - предложный падеж. В армии - предложный падеж. В хибарку - винительный падеж. Дедушку- родительный падеж. В волнении - предложный падеж. Всегда готова помочь,обращайтесь!
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