Объясните, почему ряда Na-Mg-A свойства элементов меняются плавно, а в ряду F-Ne-Na- скач??ообразно?

Химия
Объясните, почему ряда Na-Mg-A свойства элементов меняются плавно, а в ряду F-Ne-Na- скач??ообразно?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что Na,Mg и Al- металлы, а F, Ne и Na- это неметалл, инертный газ, и металл
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