Запишите дроби 3\4, 2\5, 17\50 в виде десятичных дробей а потом в проценты
Математика
Запишите дроби 3\4, 2\5, 17\50 в виде десятичных дробей а потом в проценты
Ответ(ы) на вопрос:
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3/4=0,75=75% 2/5=0,4=40% 17/50=0,34=34% ================
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