За 2 дня Наташа прочла 87 страниц, причем во второй день на 18 страниц меньше, чем в первый. сколько страниц она прочла во второй день?

Математика

За 2 дня Наташа прочла 87 страниц, причем во второй день на 18 страниц меньше, чем в первый. сколько страниц она прочла во второй день?

Автор: Гость