За 2 дня Наташа прочла 87 страниц, причем во второй день на 18 страниц меньше, чем в первый. сколько страниц она прочла во второй день?
Математика
За 2 дня Наташа прочла 87 страниц, причем во второй день на 18 страниц меньше, чем в первый. сколько страниц она прочла во второй день?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(87-18):2=34.5 страниц во второй день
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