10 правил в школе: 5 то что должны или можете делать, 5 то что не должны или не можете ??елать в школе
Английский язык
10 правил в школе: 5 то что должны или можете делать, 5 то что не должны или не можете ??елать в школе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В школе нельзя вести себя так, как заблагорассудится, все дети обязаны соблюдать определенные нормы поведения. Нельзя опаздывать на уроки. входить в класс после звонка без разрешения учителя,прогуливать уроки без уважительной причины. Запрещено отвечать с места, выкрикивать, игнорировать требования или замечания учителя, а также спорить с ним или одноклассниками во время проведения урока.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из двух посёлков одновременно выехали навстречу друг другу два мотоциклиста. Чер??з одну треть часа они встретились. Сколько времени был в пути каж...
Биология
Английский язык