10 правил в школе: 5 то что должны или можете делать, 5 то что не должны или не можете ??елать в школе

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В школе нельзя вести себя так, как заблагорассудится, все дети обязаны соблюдать определенные нормы поведения. Нельзя опаздывать на уроки. входить в класс после звонка без разрешения учителя,прогуливать уроки без уважительной причины. Запрещено отвечать с места, выкрикивать, игнорировать требования или замечания учителя, а также спорить с ним или одноклассниками во время проведения урока.