Пожалуйста переведите предложение на английский: "Что ты будешь делать, если инте??нет отключат?"
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Пожалуйста переведите предложение на английский: "Что ты будешь делать, если инте??нет отключат?"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
What will you do if internet is disconnected?
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