Из двух поселков одновременно выехали навстречу друг другу два мотоциклиста через Одну треть часа они встретились Сколько времени был в пути каждый С какой скоростью двигался каждый мотоциклист если первый проехал до встречи 20...

Математика

Из двух поселков одновременно выехали навстречу друг другу два мотоциклиста через Одну треть часа они встретились Сколько времени был в пути каждый С какой скоростью двигался каждый мотоциклист если первый проехал до встречи 20 километров от второй 40 километров на какое расстояние мотоциклисты приближаются друг другу за одну минуту

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