О чём говорится во фразеологизмах? запиши фразы. 1.Его рискуешь проглотить вместе с чем-нибудь вкусным. 2.За него тянут вынуждая что-то сказать. 3.На нём вертится то, что вот-вот вспомнишь. над глаголами укажи число и лицо ...
Русский язык
О чём говорится во фразеологизмах? запиши фразы. 1.Его рискуешь проглотить вместе с чем-нибудь вкусным. 2.За него тянут вынуждая что-то сказать. 3.На нём вертится то, что вот-вот вспомнишь. над глаголами укажи число и лицо подчеркни орфограммы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Пальцы;рискуешь-ед.ч.,2-е л.;проглотить-неопр.ф.(инфинитив). 2.Язык;тянут-мн.ч,3-ел. 5.Язык;вертится-ед.ч.,3-ел.;вспомнишь-ед.ч.,2-е.л. 1.Аж(даже) пальчики проглотишь. 2.(тебя)За язык (не) тянули. 3.На языке вертится.
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