О чём говорится во фразеологизмах? запиши фразы. 1.Его рискуешь проглотить вместе с чем-нибудь вкусным. 2.За него тянут вынуждая что-то сказать. 3.На нём вертится то, что вот-вот вспомнишь. над глаголами укажи число и лицо ...

Русский язык

О чём говорится во фразеологизмах? запиши фразы. 1.Его рискуешь проглотить вместе с чем-нибудь вкусным. 2.За него тянут вынуждая что-то сказать. 3.На нём вертится то, что вот-вот вспомнишь. над глаголами укажи число и лицо подчеркни орфограммы.

Автор: Гость