О чем идет речь?1) вместе они делят поверхности земли на.............и ........полушария 2) э??ватор в свою очередь делит поверхность земли на.... и .... полшария

География

О чем идет речь?1) вместе они делят поверхности земли на.............и ........полушария 2) э??ватор в свою очередь делит поверхность земли на.... и .... полшария

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