О чем идет речь?1) вместе они делят поверхности земли на.............и ........полушария 2) э??ватор в свою очередь делит поверхность земли на.... и .... полшария

География
О чем идет речь?1) вместе они делят поверхности земли на.............и ........полушария 2) э??ватор в свою очередь делит поверхность земли на.... и .... полшария
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.На западное и северное полушарие 2На южное и северное
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