Тип круглые черви ??????????????

Биология
Тип круглые черви ??????????????
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сходное строение: удлинённую форму тела, круглое поперечное сечение двухстороннюю симметрию на переднем конце лица рот сзади анальное отверстие тело состоит из двух слоёв внутри тела пищеварительная выделительная и половая системы...
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