Всем Привет! Помогите составить из этих слов предложения: Панцирь, цимбалы и репетиция!Спасибо заранее)

Русский язык

Всем Привет! Помогите составить из этих слов предложения: Панцирь, цимбалы и репетиция!Спасибо заранее)

Автор: Гость