Всем Привет! Помогите составить из этих слов предложения: Панцирь, цимбалы и репетиция!Спасибо заранее)

Русский язык
Всем Привет! Помогите составить из этих слов предложения: Панцирь, цимбалы и репетиция!Спасибо заранее)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Репетицию сорвал панцирь дядюшки Цимбалы
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