О чём пишут поэты,какие струны они хотят затронуть
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О чём пишут поэты,какие струны они хотят затронуть
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они хотят пробудить в нас какие-нибудь хорошие качества и чувства.Это и есть цель поэтов и писателей. Они могут писать о чем угодно: о Родине, о войне и т.д.
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