О чем рассказывает в книге Алиса в зазеркалье

Гость: Гость:

Алиса бежит за Белым Кроликом и внезапно проваливается в глубокую кроличью нору, которая выводит её в загадочную комнату с множеством закрытых дверей. Сквозь одну из них она видит прекрасный сад, но никак не может туда пролезть, потому что дверца слишком маленькая. Алиса замечает, что съеденные пирожки или грибы, а также выпитые жидкости приводят к изменению её роста. В результате она чуть не тонет в море слёз, выплаканных ею самой. Затем едва не ломает дом Белого Кролика и оказывается в домике Герцогини, где встречает Чеширского Кота. Там Алиса узнаёт, что Королева Червей [4] устраивает соревнования по игре в крокет. Побывав на Безумном чаепитии (англ. Mad Tea Party) у Мартовского Зайца, она всё же оказывается в прекрасном саду на игре в крокет, где нарушены все мыслимые правила: вместо клюшек используют фламинго, вместо мячей — ежей, а роль ворот исполняют солдаты. Игра постепенно превращается в несправедливый трибунал над Валетом, который подозревался в краже конфет (в других переводах — котлет, пирожков; в оригинале англ. tarts — тарталеты, начинку которых Валет съел) . Во время суда, в критический момент, когда персонажи превращаются в игральные карты и набрасываются на неё, Алиса просыпается и понимает, что всё случившееся было только сном.