О какой птице идёт речь по бокам белые пёрышки голова,крылья,хвост чёрные,как у во??оны.хвост очень красивый он длинный прямой будто стрела.перья на хвосте зеленоватые

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О какой птице идёт речь по бокам белые пёрышки голова,крылья,хвост чёрные,как у во??оны.хвост очень красивый он длинный прямой будто стрела.перья на хвосте зеленоватые

Автор: Гость