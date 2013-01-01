О какой птице идёт речь по бокам белые пёрышки голова,крылья,хвост чёрные,как у во??оны.хвост очень красивый он длинный прямой будто стрела.перья на хвосте зеленоватые

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О какой птице идёт речь по бокам белые пёрышки голова,крылья,хвост чёрные,как у во??оны.хвост очень красивый он длинный прямой будто стрела.перья на хвосте зеленоватые
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Сорока и только сорока
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