О каком событии идет речь в стихотворении А.С Пушкина и когда это было Нет, не пошла Москва моя К нему с повинной головою. Не праздник, не приемный дар, Она готовила пожар Нетерпеливому герою.
История
О каком событии идет речь в стихотворении А.С Пушкина и когда это было Нет, не пошла Москва моя К нему с повинной головою. Не праздник, не приемный дар, Она готовила пожар Нетерпеливому герою.
Ответ(ы):
Гость:
Напрасно ждал Наполеон, Последним счастьем упоенный, Москвы коленопреклоненной, С ключами старого Кремля: Нет, не пошла Москва моя К нему с повинной головою. Не праздник, не приемный дар, Она готовила пожар Нетерпеливому герою... Отечественная война 1812 года. В ночь с 14 на 15 сентября Москва была охвачена пожаром.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Помогите пожалуйста!!! Какая масса серной кислоты содержалась в растворе, если на его нейтрализацию пошло 243 мл раствора гидроксида натрия с мас...
Математика
28 см+3 дм 5 см+1 дм 7 см-4 дм 2 см= 10 м-2 м 3 дм -4 м 9 дм+7 м 2 дм = вычислите пожалуйста знаю ??егко я хочу проверить себя помогите пожалуйста