О каком событии идет речь в стихотворении А.С Пушкина и когда это было Нет, не пошла Москва моя К нему с повинной головою. Не праздник, не приемный дар, Она готовила пожар Нетерпеливому герою.

История

О каком событии идет речь в стихотворении А.С Пушкина и когда это было Нет, не пошла Москва моя К нему с повинной головою. Не праздник, не приемный дар, Она готовила пожар Нетерпеливому герою.

Автор: Гость