Длина отрезка шёлка 85м. Продали 2/5 часть этого куска. Сколько метров материи?

Математика
Длина отрезка шёлка 85м. Продали 2/5 часть этого куска. Сколько метров материи?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
85* 2/5= 38(м) продали 85*3/5= 57(м) осталось.
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