Начертить любой 4угольник и провести в нем 2отрезка так что бы получилась8треугольников.
Математика
Начертить любой 4угольник и провести в нем 2отрезка так что бы получилась8треугольников.
Ответ(ы):
Гость:
В принципе это практически любой четырехугольник. отрезки должны соединять противоположные вершины. Получаем 4 маленьких треугольника и 4 треугольника, состоящие из двух маленьких соседних треугольников.
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