Обьем правильной четырех угольной призмы равен 175см^3 а ее высота 7см Вычислите длину диагонали и площадь полной поверхности Помогите плз!!!!!
Математика
Обьем правильной четырех угольной призмы равен 175см^3 а ее высота 7см Вычислите длину диагонали и площадь полной поверхности Помогите плз!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
175:7=25 см²площадь основания (основание -квадрат) √25=5см сторона аснования диагональ=5²+5²+7²=99см площадь=25*2+36*4=194см²
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