Обьем правильной четырех угольной призмы равен 175см^3 а ее высота 7см Вычислите длину диагонали и площадь полной поверхности Помогите плз!!!!!

Математика

Обьем правильной четырех угольной призмы равен 175см^3 а ее высота 7см Вычислите длину диагонали и площадь полной поверхности Помогите плз!!!!!

Автор: Гость