Вычисли вырази результат a*c*54 (c*6)*(a*9)
Математика
Вычисли вырази результат a*c*54 (c*6)*(a*9)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
54*6*9acca=54*54acca=2916a^2c^2
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