Всем привет. Напишите пожалуйста по казахски 20 слов с двумя корнями. Заранее спасибо.

Қазақ тiлi
Всем привет. Напишите пожалуйста по казахски 20 слов с двумя корнями. Заранее спасибо.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тасбака,дарихана,ешкайда,алдекашан,кейбиреу,каракурт,шекара,жаздыгуни,енбеккун,Талдыкорган,алабота,сегизкоз,Акбота,егеукуйрык,бузаубас,емхана,китапхана,асхана,кемпиркосак,дарихана
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Ширина чудского озера 50км,что на 21км меньше его длинны . К 5 апреля 1242 .2/500 его площа??и озера уже освободились ото льда.Какая площадь озера ...
Ответить
Русский язык
ПОМОГИТЕ ЛЁГКОЕ ЗАДАНИЕ!!1!!! Найдите синоним к слову ЩЕДРО: Опавшими листьями осен?? ЩЕДРО выстилала все дороги и поляны.
Ответить
Геометрия
Сколько разных кругов можно провести через: а) одну точку б) две точки в) три точки
Ответить
Русский язык
10 слов с глоголо по русскому языку
Ответить
Математика
В трех ящиках 90 кг. гвоздей. В первом и во втором ящиках 66 кг, а во втором и в третьем 54 кг. Сколько килограммов гвоздей в каждом ящике?
Ответить