Всем привет. Напишите пожалуйста по казахски 20 слов с двумя корнями. Заранее спасибо.

Қазақ тiлi

Всем привет. Напишите пожалуйста по казахски 20 слов с двумя корнями. Заранее спасибо.

Автор: Гость