Всем привет. Напишите пожалуйста по казахски 20 слов с двумя корнями. Заранее спасибо.
Қазақ тiлi
Всем привет. Напишите пожалуйста по казахски 20 слов с двумя корнями. Заранее спасибо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тасбака,дарихана,ешкайда,алдекашан,кейбиреу,каракурт,шекара,жаздыгуни,енбеккун,Талдыкорган,алабота,сегизкоз,Акбота,егеукуйрык,бузаубас,емхана,китапхана,асхана,кемпиркосак,дарихана
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