ПОМОГИТЕ ЛЁГКОЕ ЗАДАНИЕ!!1!!! Найдите синоним к слову ЩЕДРО: Опавшими листьями осен?? ЩЕДРО выстилала все дороги и поляны.

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ПОМОГИТЕ ЛЁГКОЕ ЗАДАНИЕ!!1!!! Найдите синоним к слову ЩЕДРО: Опавшими листьями осен?? ЩЕДРО выстилала все дороги и поляны.

Автор: Гость