ПОМОГИТЕ ЛЁГКОЕ ЗАДАНИЕ!!1!!! Найдите синоним к слову ЩЕДРО: Опавшими листьями осен?? ЩЕДРО выстилала все дороги и поляны.
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ПОМОГИТЕ ЛЁГКОЕ ЗАДАНИЕ!!1!!! Найдите синоним к слову ЩЕДРО: Опавшими листьями осен?? ЩЕДРО выстилала все дороги и поляны.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Щедрость это желание человека одаривать. Синоним слова: дарить, одаривать
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