Сколько разных кругов можно провести через: а) одну точку б) две точки в) три точки
Геометрия
Сколько разных кругов можно провести через: а) одну точку б) две точки в) три точки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)через две точки можно провести 2 точки б)4 точки в)6 точек
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