Ширина чудского озера 50км,что на 21км меньше его длинны . К 5 апреля 1242 .2/500 его площа??и озера уже освободились ото льда.Какая площадь озера оставалась подо льдом?

Математика

Ширина чудского озера 50км,что на 21км меньше его длинны . К 5 апреля 1242 .2/500 его площа??и озера уже освободились ото льда.Какая площадь озера оставалась подо льдом?

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