Ширина чудского озера 50км,что на 21км меньше его длинны . К 5 апреля 1242 .2/500 его площа??и озера уже освободились ото льда.Какая площадь озера оставалась подо льдом?
Математика
Ширина чудского озера 50км,что на 21км меньше его длинны . К 5 апреля 1242 .2/500 его площа??и озера уже освободились ото льда.Какая площадь озера оставалась подо льдом?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
50 км+21 км=71 км (длина) 50 км*71 км=3550 км2 (площадь) 3550 км2*2/500=14,2 км2 (освободились ото льда) 3550 км2-14,2 км2=3535,8 км2 (подо льдом) Ответ: подо льдом оставалось 3535,8 км2 площади озера
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